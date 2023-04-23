Наші пілоти відзначилися новим "врожаєм" на фронті.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала нових нищівних ударів по силам зосередження особового складу та техніки ворога на різних ділянках фронту.

Загалом наші пілоти реалізували 8 авіанальотів, повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні. Вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника", - кажуть там.

"Взаємні" удари ЗСУ та окупантів за 22 квітня

Нагадаємо, що ввечері 22 квітня ЗСУ потішили українців новинами щодо ліквідації російського гелікоптера Мі-24. Також тоді повідомлялося про знищення двох дронів.

На жаль, минулої доби ворог також здійснив низку ударів по Україні. Станом на 18:00 22 квітня ЗСУ нарахували 24 авіаційні удари, 3 ракетних атаки та близько 20 обстрілів із РСЗВ.

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