Авіація Сил оборони протягом доби завдала нових нищівних ударів по силам зосередження особового складу та техніки ворога на різних ділянках фронту.
Загалом наші пілоти реалізували 8 авіанальотів, повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні. Вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника", - кажуть там.
"Взаємні" удари ЗСУ та окупантів за 22 квітня
Нагадаємо, що ввечері 22 квітня ЗСУ потішили українців новинами щодо ліквідації російського гелікоптера Мі-24. Також тоді повідомлялося про знищення двох дронів.
На жаль, минулої доби ворог також здійснив низку ударів по Україні. Станом на 18:00 22 квітня ЗСУ нарахували 24 авіаційні удари, 3 ракетних атаки та близько 20 обстрілів із РСЗВ.