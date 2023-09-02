Уражено 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначається, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Крім того, в Генштабі поінформували, що протягом доби ворог завдав два ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Що відбувається на фронті - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Авдіївському ворог вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Первомайське, Карлівка, Авдіївка, Степове, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели наступальні дії південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

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