Технічні запаси ворога поменшали на дві станції РЕБ та 4 артзасоби, відзвітував Генштаб.

Авіація ЗСУ зібрала "смертельну данину" з окупантів та реалізувала 9 ударів по районам зосередження особового складу та техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в рамках свого вечірнього зведення.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника", - інформує Генштаб.

В той же час російські окупанти завдали одного ракетного та 31 авіаційного удару, обстріляли 45 разів з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ, а також населені пункти. Серед українців є загиблі.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначають в Генштабі.

Розвідка повідомила про нові вибухи в Енергодарі - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Енергодарі пролунав вибух у будівлі, в якій розміщувалося управління окупаційної поліції та помешкання особового складу загарбницьких військ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що "приліт" стався по кабінету, так званого, начальника "поліції" під час наради "керівництва". Численні поранення отримав начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська республіка) та ще ряд "керівників" підрозділів.

Поранення серйозні і окупантів вивозитимуть військовими гелікоптерами в Росію.

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