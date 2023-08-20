Росіяни відповіли Україні 22 авіаційними атаками.

Пілоти ЗСУ реалізували 9 ударів по місцях розташування армії РФ в Україні та завдали чимало негараздів ворогу.

За даними Генштабу, цієї доби вдалося знищити 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби, розташовані на вогневих позиціях противника.

У відповідь армія РФ 22 рази ударила по Україні авіацією та 30 разів застосувала ЗРК для обстрілу позицій військ та цивільних українців.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Також там нагадали, що ймовірність нових ракетних та авіаційних ударів з боку РФ все ще висока.

Україні дають винищувачі F-16, які можуть прикрити ЗСУ на певних напрямках

Нагадаємо, сьогодні першими серед всіх партнерів Україні офіційно про підтримку ЗСУ винищувачами F-16 оголосили уряди Нідерландів та Данії. Цьому передувала особиста поїздка президента Зеленського до Нідерландів.

Так, глава нідерландського уряду Метте Фредеріксен оголосила, що Україна отримає 19 винищувачів. Зі свого боку Данія заявила, що має 42 винищувачі F-16, але ще не знає, скільки саме отримає Україна.

Пізніше військовий експерт Defence Express Іван Киричевський висловив думку, що F-16 можуть прикрити піхоту ЗСУ на кількох напрямках.

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