Раніше стало відомо, що певну кількість винищувачів нададуть й Нідерланди.

Данія планує надати Україні 19 винищувачів F-16 та разом із Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

Про це заявила премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на прес-конференції за результатами перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Вона наголосила, що з самого початку війни Данії та її народ стояли на боці України.

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"Ми знаємо, що ваша свобода - це наша свобода. Ми також знаємо, що вам треба ще (допомога - УНІАН). І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 Україні", - зазначила очільниця данського уряду.

Фредеріксен підкреслила, що Данія разом із Нідерландами стануть першими країнами, які це зроблять.

Вона також додала, що сподівається на те, що данські винищувачі допоможуть Україні звільнити свої землі.

Своєю чергою Зеленський заявив, що сьогоднішні перемовини із прем’єркою Данії були "без води".

"Вже починаються тренувальні місії. Ми разом (із Фредеріксен - УНІАН) сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями і дівчатами, які навчаються та будуть тут працювати з F-16, а потім будуть працювати з F-16 в нашому небі", - зазначив він.

Водночас, президент додав, що наразі не хоче говорити про конкретні дати, однак, за його словами, Україна отримає винищувачі, "як тільки буде така можливість".

Зеленський також розповів, що сьогодні обговорив із Фредеріксен розширення тренувальних місій. Він додав, що Україна вже готує інфраструктуру для F-16.

За словами президента, Данія та Україна працюють не лише над розширенням оборонних спроможностей української армії на землі, а й на морі.

Нідерланди оголосили про передачу Україні винищувачів F-16

Як повідомляв УНІАН, після своїх візитів до Швеції та Нідерландів Зеленський прибув до Данії, де, окрім Фредеріксен, планує зустрічі із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу.

Раніше під час візиту Зеленського до Нідерландів прем’єр-міністр країни заявив, що наразі у Нідерландів є 42 винищувачі F-16. За його словами, наразі Нідерланди ще не визначилися із тим, скільки літаків отримає Україна.

Однак, президент України зазначив, що вже є домовленість із Нідерландами про надання Україні 42 літаків F-16. Винищувачі до української армії надійдуть після завершення навчання пілотів та інженерів.