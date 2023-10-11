Сьогодні окупанти обстрілювали українські населені пункти, загинули мирні люди.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки. Знищено 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Водночас російські окупанти били не тільки по позиціях наших військ, але й по населених пунктах.

Відео дня

"Ворог завдав 1 ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, внаслідок ворожого ракетного удару по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Армія РФ вдарила по Нікополю

Як повідомляв УНІАН, за даними рятувальників, загинуло в Нікополі в результаті ракетного удару по гімназії троє людей, а ще двоє постраждало.

В ДСНС зазначають, що під завалами, ймовірно, перебуває ще одна людина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі, йдеться в повідомленні ДСНС.

Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що з-під завалів потрощеної гімназії в Нікополі дістали тіло 60-річної жінки. Таким чином, цей ракетний удар забрав життя трьох людей. Загинули також 72-річний чоловік та 70-річна жінка.

Він зазначив, що місто ворог атакував і дронами-камікадзе, і важкою артилерією. За уточненою інформацією, кількість пошкоджених приватних будинків зросла до півсотні. Додався й ще один понівечений інфраструктурний об’єкт. Загалом ворог бив по району 8 разів за день.

Вас також можуть зацікавити новини: