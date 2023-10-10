На металобрухт перетворили російський винищувач, безпілотники, артилерію та інше озброєння.

Впродовж доби українські військові здійснили чергові успішні удари по російських позиціях. Зокрема, знищено російський винищувач, безпілотники, артилерію та інше озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п’ять - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Крім того, українські захисники знищили російський винищувач Су-25 та сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Водночас, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби росіян.

За даними Генштабу, РФ сьогодні також завдала удару зенітною керованою ракетою С-300 по цивільним будинкам в населеному пункті Великий Бурлук Харківської області. Окрім цього, сьогодні вночі окупанти атакували південні регіони України 36 ударними дронами типу "Shahed-136/131", 27 з яких було збито.

Загалом росіяни завдали двох ракетних та 62 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні. Також зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 450 російських загарбників та знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Відтак, з початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже понад 283 тисячі своїх військових.

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