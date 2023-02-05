Супротивник вночі вдарив ракетами по Дружківці, пошкоджено багатоповерхівки та дитсадок.

На Донеччині внаслідок російської агресії загинули за минулу добу четверо жителів, ще 11 отримали поранення.

Про це у неділю, 5 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 4 лютого стало відомо про 4 жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Ямполі", - зазначив він.

Чиновник додав, що вночі вороги завдали завдали 2 ракетних ударів по Дружківці: поранено 5 осіб, пошкоджено дитсадок та багатоповерхівки.

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Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв ворога у Маріуполі та Волновасі.

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На Донбасі вже не один місяць тривають жорсткі бої, справжньою фортецею захисників України став Бахмут.

Варто зазначити, що супротивник вже не раз обстрілював населені пункті Донецької області, є багато руйнувань, постраждалих та жертв. 2 лютого стало відомо, що з початку цього місяця у Краматорську жертвами ворожих обстрілів стали три особи, і зазнали руйнувань понад 50 багатоповерхівок.

Влада України оголошувала евакуацію з неокупованої частини Донецької області.

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