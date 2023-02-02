Внаслідок російських атак за останні два дні у Краматорську загинули троє людей.

За останні два дні, 1 і 2 лютого 2023 року, у Краматорську Донецької області від обстрілів російських загарбників руйнувань зазнала 51 багатоповерхівка.

Як повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, середа і четвер стали для міста трагічними. Зокрема, він розповів про наслідки обстрілу Краматорська за останні два дні.

"Загинуло 3 людини. 14 поранено (є важкі – оперують). Ще 13 людей вночі звернулись до терапевтичного відділення – отримали необхідну допомогу (переважно психоемоційну). Руйнувань зазнала 51 багатоповерхівка (670 квартир), школа, поліклініка, магазини та офіси", – повідомив Гончаренко.

Відео дня

Також продовжуються пошуки однієї жінки.

"Весь цей час працюють рятівники, поліція, комунальники, медики, газовики, електрики та волонтери. Кожен виконує свою роботу, щоб допомогти тим, хто опинився в біді. Ми на зв’язку з постраждалими зруйнованого будинку. Роботи тривають, всі на місцях", – зазначив мер.

Удар по Краматорську 1 лютого

Пізно ввечері у середу, 1 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли Краматорськ. Ракета влучила у житловий будинок в центрі міста. Як заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок атаки будинок повністю зруйновано, а під завалами перебували люди.

Пізніше в Офісі генерального прокуратура повідомили про вісьмох поранених та двох вбитих мирних жителів внаслідок влучання російськими окупантами в будинок в Краматорську.

Вранці 2 лютого в ДСНС зазначили, що у Краматорську з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіла трьох загиблих, двох людей врятовано. Травмовано 18 осіб, з них 8 осіб госпіталізовано.

Вас також можуть зацікавити новини: