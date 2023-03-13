Оборона міста-фортеці Бахмута триває, підкреслив Сирський.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація довкола Бахмута на Донеччині залишається складною, адже ворог продовжує спроби прориву оборони українських військ та просування до центральних районів міста.

Коментар Сирського щодо оборони Бахмута опублікував Military Media Center. "Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - зазначив він.

За словами Сирського, в ході жорстких боїв українські оборонці завдають відчутних втрат ворогу. "Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває", - наголосив командувач.

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Як повідомляв УНІАН, за добу 12 березня Сили оборони відбили понад 100 атак російських окупантів на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Так, ворожих обстрілів 12 березня зазнали, зокрема, Бахмут, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

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