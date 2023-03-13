Ворог на двох напрямках намагається прорвати оборону захисників України, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби, 12 березня, Сили оборони України відбили понад 100 атак російських окупантів на п'яти напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. "Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках", - наголосили у Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках супротивник намагається прорвати оборону українських військ. "Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське", - зазначили у Генштабі.

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На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. "Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда.

Зазначається, що за минулу добу ворог завдав три ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також окупанти завдали вісім авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої. Епіцентром бойових дій стало місто Бахмут Донецької області. Бахмут став справжньою фортецею українських воїнів.

У боях за Бахмут росіяни зазнають величезних втрат. Президент Володимир Зеленський 12 березня повідомив, що менш ніж за тиждень лише на Бахмутському напрямку вдалося знищити понад тисячу загарбників.

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