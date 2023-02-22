Ворог атакував опорний пункт біля Бахмута.

Прикордонники під Бахмутом знищили 10 окупантів та взяли у полон одного "вагнерівця". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом. В результаті знищили 10 окупантів, та 1 вагнерівця взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднено відео з взятим у полон окупантом, де "вагнерівець" зазначає, що сам здався у полон українським прикордонникам.

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Втрати росіян - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники ліквідували 620 окупантів, 8 танків, по сім бойових броньованих машин і артилерійських систем, а також 3 безпілотники.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, бойові втрати противника орієнтовно становлять понад 145 тисяч.

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