Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Російські окупанти продовжують наступати на п'ятьох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00. Зазначається, що минулої доби противник здійснив 59 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

Так, внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

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"Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - наголошують у Генштабі.

Також у зведенні йдеться, що ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас, за даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Битва за Бахмут: останні новини

Кілька місяців окупанти активно штурмують Бахмут, проте українські військовослужбовці тримають оборону. За даними української розвідки, наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер".

15 лютого українські прикордонники здійснили наліт на російські позиції під Бахмутом, ліквідували загарбників і взяли в полон "вагнерівця". Також повідомлялося, що через невдалі штурмові дії окупантам довелося весь день евакуювати вбитих і поранених.

А 20 лютого у передмісті Бахмута українські військові здійснили контратаку та знищили групу окупантів.

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