У пакет увійдуть, зокрема, боєприпаси до ракетних систем HIMARS.

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Делегую держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 мільйонів доларів на оборонні кошти і послуги Міністерства оборони, військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні", - йдеться в розпорядженні Байдена. Відео дня

У Пентагоні уточнили, що в пакет увійдуть боєприпаси до ракетних систем HIMARS, системи нічного бачення, обладнання для розмінування, 105 мм і 155 мм артилерійські снаряди та інше обладнання.

Сполучені Штати виділили Україні близько 15,8 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена.

З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні близько 17,9 млрд доларів допомоги у сфері безпеки і понад 15,1 млрд доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: