Також будуть передані 200 ракет для реактивних систем залпового вогню, зазначили у Міноборони Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронеавто Dingo.

Про це повідомляє Zeit.

Також будуть передані 200 ракет для реактивних систем залпового вогню, зазначили у Міноборони Німеччини.

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Німеччина до цього передала Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Бронеавто Dingo - це броньована аеромобільна і озброєна колісна машина для патрулювання та розвідки. На початку вересня стало відомо, що уряд Німеччини відмовився постачати Україні автомобілі Dingo, яких у Бундесверу понад 500 одиниць.

Нагадаємо, що 14 вересня з'явилася інформація, що Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

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