Після довготривалої перерви турецькі дрони знову почали знищувати російських окупантів.

Українські військові знову задіяли турецькі безпілотники Bayraktar TB2 у бойових діях проти російських окупантів. Про це 26 червня повідомив німецький телеканал N-tv.

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа кілька днів тому опублікував відео, на якому Bayraktar TB2 знищує російський військовий катер у річковій зоні Херсонщини. Це стало першим задокументованим використанням дрона за останні місяці.

Ударний Bayraktar TB2 набув широкої популярності на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді ці турецькі "пташки" ефективно вражав російські танки та артилерію. Однак після модернізації російських систем ППО та засобів РЕБ, дрон втратив ефективність.

Відео дня

Як пише Euromaidanpress, застосування Bayraktar зараз може свідчити про наявність уразливостей у російській протиповітряній обороні на півдні України, що відкрило нові можливості для дій українських безпілотників.

Bayraktar - що відомо про цей дрон

Bayraktar TB2 — це турецький ударний безпілотник, розроблений компанією Baykar Makina. Він став відомим завдяки ефективному застосуванню у збройних конфліктах, зокрема в Україні, Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху. Це середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту — до 27 годин, і здатністю нести кероване озброєння.

Дрон оснащений сучасними сенсорами, включаючи оптико-електронні та інфрачервоні камери, а також навігаційними системами, що дозволяють проводити точну розвідку й удари. Його радіус дії сягає близько 150 кілометрів у стандартній комплектації, хоча за допомогою супутникових систем управління ця відстань може бути значно збільшена.

Вас також можуть зацікавити новини: