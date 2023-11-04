За словами експертів, вразливість TB2 перед досконалішими системами ППО була очевидна ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 справляв потужне враження, проте його зникнення в міру розвитку війни в Україні викликало здивування і сумніви в його подальшій корисності для ЗСУ, які накопичили великий досвід використання дронів.

Як пише Newsweek, українцям стає все важче ефективно застосовувати ці безпілотники на фронті, оскільки вони не можуть нічого протиставити серйозним засобам російської ППО.

За словами британського експерта з безпілотників Стіва Райта, TB2 і аналогічні моделі розроблялися для спостереження і управління іншими ударними засобами. Модифікація TB2 з ударними можливостями принесла Україні "ряд перемог" в повітряному просторі на ранньому етапі війни, коли ще не були введені в бій серйозні засоби протиповітряної оборони, сказав він виданню.

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"Тепер російські сили усвідомили свої слабкості, і безпілотники повернулися до своїх основних завдань, менш видовищним - надавати допомогу іншим силам і озброєнням", - сказав Райт.

Українські Джерела також підтвердили, що ЗСУ стає все важче ефективно користуватися безпілотниками на полі бою. "Вони були дуже корисні на початку повномасштабного вторгнення, - сказав капітан одного з українських розвідувальних батальйонів Андрій Підлісний. - Але тепер, коли Росія посилила протиповітряну оборону, Київ використовує хвалені TB2 тільки для розвідки".

Судячи з усього, його думку поділяють і інші українські військові. "Що стосується TB2, то не хотілося б вживати слово "даремний", але важко знайти ситуації, де б вони були по-справжньому корисні", - сказав полковник Володимир Тарих і додав, що ЗСУ надзвичайно вдячні за TB2, але на початку конфлікту вони використовувалися набагато ширше.

За словами Семюеля Бендетта з американського Центру військово-морського аналізу, вразливість TB2 до більш досконалих систем ППО була очевидна ще до початку повномасштабної війни в Україні. TB2 як і раніше може використовуватися для збору розвідданих і розвідувальних завдань, а також "для управління іншими безпілотниками", пояснив він виданню.

"В даний час Bayraktar TB2 в основному використовуються на щоденній основі для відстеження цілей, що може бути не менш цінним, ніж напад", - прокоментував ситуацію гендиректор Baykar Халук Байрактар.

За даними Oryx, голландського центру розвідки з відкритих джерел, з лютого 2022 року до початку минулого місяця Україна втратила 24 безпілотники Bayraktar TB2. Однак реальна цифра напевно набагато вище, оскільки враховувалися лише візуально підтверджені втрати.

"Байрактари" на війні в Україні

На початку повномасштабного вторгнення ці турецькі безпілотники дуже допомагали ЗСУ. Їх робота широко висвітлювалася в ЗМІ. Потім вони зникли з інформполя.

Раніше видання Bloomberg писало, що Туреччина стала світовим лідером у виробництві смертоносних дронів, завдяки компанії Baykar. Цього вдалося досягти після наочної демонстрації можливостей дронів Bayraktar на полі бою в Україні. Закордонні замовлення від інших країн світу зросли.

А 30 вересня стало відомо, що на території України почнуть виготовляти відомі турецькі безпілотники Bayraktar через 1,5 року. В проект інвестують приблизно $100 млн.

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