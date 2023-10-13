В ОП порівняли дії російських загарбників в Україні з тим, як чинять бойовики ХАМАС в Ізраїлі.

Сьогодні, 13 жовтня, у місті Берислав Херсонської області росіяни вдарили по подружжю, яке їхало у справах на власній автівці, в результаті чого жінка, 1987 року народження, загинула, а її чоловік, 1989 р.н., та ще двоє людей були поранені.

Як повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, російські терористи використали дрон. "Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид", - наголосив Єрмак.

Він зазначив, що ненависть росіян до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни.

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"Вони б хотіли жити в нашій Одесі без українців, у нашому Харкові, Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Умані - всюди, вбивши кожного, хто б їм заважав. Їм потрібна наша земля без нас. Так само за цивільними полюють терористи ХАМАС в Ізраїлі. Вони вбивають дітей, розстрілюють цілі родини, б'ють ракетами по житлових будинках і мирних містах. Вони б теж хотіли жити в Тель-Авіві без ізраїльтян…", - написав Єрмак.

Представник ОП підкреслив, що ненависть до нації підтримується державами, які роблять ставку на терор.

"Те ж саме, що відбувається в Ізраїлі, росіяни робили з перших днів широкомасштабного вторгнення в Україні і продовжують ці терористичні дії зараз. Росія - держава-терорист. Вони підтримують таких, як ХАМАС. Їх ставка на терор нічим не відрізняється від політики нацистської Німеччини по знищенню єврейського населення. Терор дорівнює геноцид. Обравши цей шлях, вони говорять, що важлива тільки територія, яку можна назвати "своєю", - зазначив Єрмак.

За його словами, воюючи з таким ворогом, потрібно розуміти, що це є абсолютним злом, і півміри не спрацюють.

"Ми бачимо, як країни, що підтримують тероризм, множать конфлікти, маскуючи їх під регіональні. Такими діями вони прагнуть зруйнувати світовий порядок і не приховують цього. Сьогодні ми повинні об‘єднатися і давати жорстку відповідь. Терор розуміє лише силу. Потрібна сила, щоб кожен, хто підтримує терор, отримував болісні удари. Тільки так ми переможемо і зможемо зберегти майбутнє для нових поколінь", - підкреслив Єрмак.

Важливі новини щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН, розташований в Гаазі, відновив у вересні слухання у справі щодо геноциду в Україні за позовом, який Київ подав через кілька днів після того, як армія РФ вдерлася на українську територію в лютому 2022 року. Слухання проходили у два раунди: Росія мала слово 18 та 25 вересня, Україна - 19 та 27 вересня. Крім того, слово мали 32 держави, які долучилися до цієї справи.

Україна подала позов проти РФ у лютому минулого року через хибне трактування Конвенції про запобігання геноциду 1948 року, учасниками якої є обидві країни, та виправдовування нападу на країну "захистом" населення в Донецькій і Луганській областях від "геноциду".

У судовому позові Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, кажучи, що її вторгнення в Україну можна виправдати запобіганням ймовірному геноциду на сході. Українська сторона також наголошує, що згадана Конвенція не надає дозвіл на вторгнення для припинення ймовірного геноциду.

Міжнародний суд ООН 16 березня 2022 року зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну.

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