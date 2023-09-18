Росія закликала вищий суд ООН відхилити справу.

Міжнародний суд ООН, розташований в Гаазі, відновив слухання у справі щодо геноциду в Україні за позовом, який Київ подав через кілька днів після того, як армія РФ вторглася на українську територію в лютому 2022 року, повідомляє Reuters.

Україна позивається проти РФ через хибне трактування Конвенції про запобігання геноциду 1948 року, учасниками якої є обидві країни, та виправдовування напад на країну "захистом" населення в Донецькій і Луганській областях від "геноциду".

У судовому позові Київ стверджує, що Росія зловживає міжнародним правом, кажучи, що її вторгнення в Україну можна виправдати запобіганням ймовірному геноциду на сході. Українська сторона також наголошує, що згадана Конвенція не надає дозвіл на вторгнення для припинення ймовірного геноциду.

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На початку слухань Росія, яка раніше ігнорувала засідання, закликала вищий суд ООН відхилити справу. Росіяни стверджують, що суд нібито не має юрисдикції, і називають справу "безнадійно помилковою". До 27 вересня триватимуть слухання, під час яких суд зосередиться на правових аргументах щодо юрисдикції.

Як повідомляє "Європейська правда", інтереси країни-агресора представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії "Монастирський, Зюба і Степанов" та міжнародні юристи (представники Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, що раніше представляв інтереси африканських диктаторів).

Геноцид в Україні - позиція ООН

4 вересня очільник спецкомісії ООН Ерік Месі заявив, що в організації під час розслідування російського геноциду проти українського народу не побачили достатніх доказів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь звинуватив ООН в тому, що організація демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості та непрямого заохочення злочинця".

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