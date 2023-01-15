Посол України в Німеччині Олексій Макеєв і закликав Берлін якомога швидше передати Києву Leopard 2.

Для подальшої деокупації захоплених РФ українських територій Києву терміново потрібні німецькі танки Leopard 2.

Таку заяву зробив посол України в Німеччині Олексій Макеєв і закликав Берлін якомога швидше передати Києву Leopard 2, повідомляє dpa.

"Німецьке озброєння, німецькі танки життєво важливі. У нас украй мало часу для дискусій. Ми очікуємо, що наші союзники розуміють це і вчинять правильно", - заявив диипломат.

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Макеєв зазначив, що без танків Leopard подальше відвоювання окупованих Росією українських територій неможливе. "Німецька зброя рятує життя. Німецькі зенітні комплекси допомагають нам перехоплювати ракети, а німецькі танки допоможуть нам звільняти території. І тих звірств, які чинять там російські окупаційні війська, буде менше", - заявив Макеєв.

Війна в Україні та ситуація з німецькими танками:

15 січня 2023 року голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

Німецька компанія Rheinmetall, яка займається виготовленням озброєння, заявила, що поставка Україні відновлених бойових танків Leopard, котрі зберігаються на складах підприємства, займе певний час.

"Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення, яке дозволить нам відправити наші танки Leopard до Києва, поставка триватиме до початку наступного року", - заявив Паппергер.

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