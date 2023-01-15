Зазначається, що машини треба не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні.

На складах німецького концерну Rheinmetall наразі є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей. Однак передати цю техніку компанія готова не раніше 2024 року.

В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер розказав, що в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", – пояснив він.

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За словами Паппергера, відновлення військовї техніки займе майже цілий рік. Так, машини треба не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні. Для цього танки повністю розбирають, а потім перебудовують.

"Тож навіть якщо завтра буде рішення про те, що можна відправити наші танки Leopard до Києва, постачання затягнеться до початку наступного року", – попередив голова ради директорів.

Передача Україні танків Leopard

Першим надати Україні західні танки зважився президент Польщі Анджей Дуда. Цього тижня він пообіцяв Україні роту "Леопардів", які є у польської армії. Німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц був цим дуже незадоволений, але заборону на передачу німецьких танків Україні Берлін не оголошував.

Днями Bloomberg написав, що наступного тижня Берлін схвалить поставку танків Leopard Україні. Фінляндія також готова передати Україні танки Leopard з власних запасів, якщо буде запущений відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

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