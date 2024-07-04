Також генерал висловив думку, що для більшої ефективності треба зняти будь-які обмеження на використання наданої ЗСУ американської зброї.

Твердження Білого дому про те, що Україні нібито надано все необхідне для перемоги над російськими окупантами, не відповідає дійсності.

Про це заявив колишній верховний командувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, передає Голос Америки. Також він підтримав позицію щодо необхідності скасування обмежень на удари по території РФ американською зброєю.

"Люди з Білого дому, зокрема, Джон Кірбі, публічно сказав, що ми даємо Україні все, що їй потрібно для перемоги. Я не можу погодитися. Раніше він працював зі мною, і я його добре знаю, але зараз він займає політичну позицію, і озвучує політичні послання. Ні, ми не надаємо Україні все [необхідне, – ред.]", - підкреслив військовий. Відео дня

Він висловив думку, що для більшої ефективності насамперед варто було б зняти будь-які обмеження на використання вже наданої ЗСУ американської зброї. Щоб Україна, таким чином, не мусила чекати, "поки російські війська перетнуть кордон … поки Росія почне вогонь або нападу, перш ніж відповісти".

Також Брідлав наголосив на необхідності винищувачів F-16 для отримання Україною шансу на перемогу. При цьому Україні слід "вивести свою доктрину за межі історичної радянської основи, що схильна розглядати авіацію як продовження наземних сил", а керівництво українських Повітряних сил повинно бути включено до складу Генштабу ЗСУ.

"Щоб забезпечити перевагу в повітрі у той час і в тих місцях, які вона вибере, Україна повинна змінити свою історичну доктрину і провести інтегровану кампанію "повітря-земля". Лише завдяки такій інтеграції, яка створює синергію між наземними та повітряними операціями, Україна може сприяти посиленню армії на полі бою", – йдеться у звіті.

Брідлав нагадав, як українці у 2022 році "благали" світ: "Закрийте небо", а штаб-квартири НАТО розробляли варіанти, як це зробити. "Зараз я хотів би звернути увагу на те, що більшість варіантів, які ми тоді запропонували, були відхилені. Їх вважали занадто провокаційними "повідомленнями" Путіну, що могли б призвести до ще потужнішого вторгнення", – поділився генерал.

Але насправді, все сталося якраз навпаки. "Якраз те, чого ми не робили, призвело до широкомасштабного вторгнення", – сказав Брідлав, порівнюючи ситуацію в 2014 та 2022 році.

"Ми ніколи не дізнаємося, але очевидно, що страх переважав, і я думаю, що оскільки ми не вжили жодних дій [на початку війни у 2014 року, – ред.], то цим ми послали сигнал. Ми почали говорити ще у 2014 році про дві речі, яких ми найбільше боялися у США, а саме – ядерні загрози і потенційне залучення [американських військ] до конфлікту в Європі", – пояснив генерал слабкість західної позиції.

Найдієвішою зброєю Путіна Брідлав назвав саме залякування. "Ми постійно чуємо ядерні погрози. Росія виголошує їх приблизно кожен тиждень. Ми постійно чуємо про розширення війни. РФ згадує про це приблизно кожні 7-14 днів. І, до речі, близько половини цих повідомлень містять такі застереження. Тож кампанія залякування Путіна є його найдієвішою зброєю".

Крім того, Брідлав застерігає, що союзники, завданням яких є стримування агресії Росії, самі "майже повністю стримані", тоді як, починаючи з військового коледжу, фахівців військової справи вчать: "Стримуйте свого ворога. Не дозволяйте йому стримувати вас. Прагніть проявляти ініціативу та підтримувати володіння нею".

"Натомість це нас стримують, і це ми реагуємо на те, що ініціює Росія. Ми насправді не беремо на себе ініціативу проти Росії. Ми на Заході повинні бути нестримними. Нам потрібно мати моральну мужність, щоб вирішити це", – підсумував Брідлав.

Винищувачі F-16 для ЗСУ

Україна влітку отримає від західних партнерів винищувачі F-16. Українські Повітряні сили роблять все, щоб наблизити надходження цих літаків та захисти їх на землі.

Раніше публіцист Андрій Піонтковський поділився думкою з УНІАН, що для закінчення війни проти російських загарбників українцям достатньо буде сотні бортів, наданих Заходом.

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