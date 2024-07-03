Удари по українських аеродромах показують, що є недоопрацювання у підготовці до отримання західних літаків, зазначив народний обранець.

Триває війна в Україні, і Повітряні сили роблять все, щоб наблизити надходження винищувачів F-16 та захисти їх на території України.

Про це заявив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода". "Наші Повітряні сили роблять все, щоб наблизити появу цих літаків та захисти їх на території України, а також максимально правильно їх використовувати. Але такі випадки (удари по аеродромах, - УНІАН) показують, що недоопрацювання є, і за них карати потрібно жорстко, вважаю, перед цим розібравшись. Зараз логіка для наших людей - літає довго дрон, потім завдають удар. Питання - чому він літає. Ми як військові розуміємо, що були якісь не доопрацювання, потрібно з цим розібратися. Якщо ми будемо так втрачати літаки, нам їх просто ніхто більше не дасть", - заявив він.

За його словами, зараз з'являються нові засоби для збиття розвідувальних безпілотників противника. "На жаль, їх стало менше, ніж з початку війни, але зараз вони знову нарощуються. Зараз з'являються нові засоби, в тому числі і БПЛА, які можуть це робити. І це засоби радіоелектронної боротьби", - зазначив депутат.

Відео дня

За його словами, "це нелегка робота, але ми маємо спроможності щодо знищення літальних апаратів типу "Орлан" або інших, які призначені саме для того, щоб вести розвідку". "Вважаю, що якщо ми щось кудись переміщуємо, то маємо створити всі умови, щоб ми могли захистити ті чи інші засоби, які перебувають на тому чи іншому аеродромі", - підкреслив політик.

Також він пояснив, чому ворог завдає ударів по аеродромах. Костенко зазначив, що "це звичайна практика бойових дій, тому що потрібно знищувати авіацію противника".

Щодо готовності приймати F16, він зауважив, що "станом на тоді, коли ці літаки дійдуть до нас, ми будемо готові їх приймати". "Коли вони будуть, ми будемо готові", - додав депутат.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 27 червня росіяни вчергове атакували Старокостянтинів, де знаходиться військово-повітряна база і яка є частою мішенню ворога.

Reuters заявило, що такі удари РФ пов'язані з постачанням винищувачів F-16 для України, які мають бути передані вже цього літа. В Україні очікують, що перші літаки прибудуть вже цього місяця та посилять Сили оборони, які намагаються відбити російський наступ вздовж лінії фронту, що включає руйнівні планерні бомби, які F-16 потенційно можуть знищувати.

Водночас офіційні особи не повідомили, де саме базуватимуться винищувачі, проте у Москві після удару по Старокостянтинову заявили, що націлилися на аеродроми, які, на думку росіян, могли б розмістити F-16. Міноборони РФ заявило, що знищило п'ять українських винищувачів Су-27 на аеродромі Миргород у Полтавській області. Проте в Україні зазначили, що такі дані є перебільшеними.

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що Україна не може повністю захистити будь-який свій аеродром від російських ракет. Він також додав, що на аеродромі в Миргороді дійсно перебували літаки, але є питання до їхнього стану. "Не всі літаки, які там знаходилися - могли перебувати в робочому стані. Частина з них вже давно стала фондом запчастин. І ці літаки знаходилися для приманки ворога", - додав Мусієнко.

Вас також можуть зацікавити новини: