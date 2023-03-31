Президент України Володимир Зеленський наголошує, що якщо російські загарбники не виведуть війська з України без бою, то з ними немає про що говорити.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій.
Глава держави нагадав, що у запропонованій Україною Формулі миру відображена конкретна послідовність дій, яка "однозначно призведе до закінчення війни", бо Україна прагне миру.
Зеленський наголосив, що "дипломатичний формат" між РФ та Україною можливий лише в разі повного добровільного виведення ворожих військ з нашої території, адже за стіл перемовин Київ готовий сідати лише з порядними державами.
"А якщо ми будемо силою вибивати їх усіх до кінця - то з такими людьми нема про що говорити у цілому. Тому що ми втратимо людей. Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми у цілому говорити? Вони повинні бути ізольованими, нерукопожатними", - наголосив Зеленський.
Українці проти переговорів з Росією
Як повідомляв УНІАН, раніше в Офісі президента назвали умови для початку мирних переговорів з Росією - виведення військ та відновлення територіальної цілісності України у межах кордонів станом на 1991 рік.
Наразі понад 70% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру. Відповідне опитування провів Центр Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року.
Це свідчить про те, що жага до мирного діалогу з Росією серед українців згасає, адже ще станом на вересень-жотвень 2022 року таку думку висловило на 13% менше громадян.