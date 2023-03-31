Як показало соціологічне дослідження, зросла кількість людей, які переконані, що перемовини з РФ слід вести тільки після витіснення її військ на кордони станом на 1991 рік.

72% українців вважають, що зараз не треба починати переговори з Росією для досягнення миру.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року.

Згідно з даними опитування, у порівнянні з вереснем-жовтнем 2022 року, частка тих, хто вважає, що переговори потрібно вже проводити, стала ще меншою (13%), а тих, хто з цим не згоден, зросла до 72%.

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У вересні-жовтні 2022 року 17% опитаних вважали, що переговори з Росією - "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 64% були не згодні з цим.

На сьогодні, за те, щоб переговори з Росією починати вже зараз, частіше підтримують жителі півдня (26%), а в інших регіонах таку точку зору підтримують від 6% до 15%. В той же час у південному регіоні відносна більшість (46%) виступає проти цього (в інших регіонах - абсолютна більшість - від 68% до 85%).

У Центрі Разумкова зазначають, що також менше стало тих, хто погоджується із судженням "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (зменшення з 21% до 18%), і з 60% до 65% стало більше тих, хто з цим не згоден.

Водночас більше стало тих, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (згодні відповідно 57,5% і 61%, не згодні відповідно 22% і 21%).

При цьому саме жителі півдня частіше, ніж жителі інших регіонів, погоджуються з тим, тим, що "переговори з Росією можна починати тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року" (28%), а в інших регіонах - від 13% до 19%.

За даними опитування, ті, хто вважає, що "переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік", становлять більшість в усіх регіонах (від 56,5% на півдні до 65% на заході).

Як проводилося опитування

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося в 22 областях та Києві. При цьому в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях проводились лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом із тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Результати інших соцопитувань

Як повідомляв УНІАН, у лютому 87% опитаних громадян України виступали проти будь-яких територіальних поступок у війні з Росією. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Ще 5% не змогли відповісти.

Також, станом на 23 березня 97% опитаних жителів України вірять у перемогу у війні, яку розв'язала Російська Федерація. 74% українців вважають, що наша держава збереже всі території в межах своїх міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік

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