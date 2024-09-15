План перемоги України спершу презентують Штатам.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин в коментарі LIGA.net спростував опублікований Bild нібито "план перемоги" Володимира Зеленського.

"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом у підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", - сказав Литвин.

Він також додав, що будь-який договір, схожий на "Мінськ-3" "ніхто росіянам не подарує" - Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях українська влада говорить про це.

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Також, за словами радника, для України важливо, аби США підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи зморозки. То ж план спочатку презентують Штатам, оскільки саме ця країна "здатна забезпечити реалізацію його наповнення", пояснив Литвин.

"План перемоги": що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планує поїхати до США, аби презентувати Джозефу Байдену "пакет перемоги". Згодом цей план також представлять кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Тим часом німецьке видання BILD повідомило, що у стратегії Зеленського є вимога дозволити розгортання західного далекобійного озброєння для ударів по території РФ. Водночас, видання поширило інформацію про те, що в плані також є пункт про готовність України погодитися на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту. Фактично – це має стати "тимчасовим заморожуванням ситуації".

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