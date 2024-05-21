Українські військові завдають ударів по армії РФ / Колаж УНІАН / фото DeepState, Скриншот

Міністерство оборони Росії бреше про окупацію селища Білогорівка, розташованого на кордоні Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться у заяві аналітиків DeepState, опублікованій у Telegram. Про захоплення населеного пункту росіяни відзвітували 20 травня. "Ворог поширює неправду про зайняття Білогорівки, ситуація в селі суттєвих змін не зазнала", - зазначили аналітики.

Вони додали, що лише за останні дві доби десантники 81 окремої аеромобільної бригади знищили або вивели з ладу шість російських танків та девя'ть бойових машин піхоти/МТЛБ. Кількість знищеної піхоти РФ порахувати не вдалося. 

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Також повідомляється про просування окупаційних військ біля Стельмахівки, Вовчанська та навколишніх селищ. Генеральний штаб ЗСУ це не підтверджував.

фото DeepState

Ситауція на фронті: останні новини

У останньому зведенні Генштабу повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 95 бойових зіткнень з росіянами. Військові зазначали, що на Сіверському напрямку українські сили відбили три атаки, триває ще один бій в районі Білогорівки.

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Росіяни пʼять разів намагалися прорвати оборону в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої тривають у трьох локаціях.

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