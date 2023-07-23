У Шойгу заявляють про те, що знищили всі сплановані до удару цілі.

Міністерство оборони Російської Федерації визнало свою причетність до нічного удару по Одесі, але традиційно збрехало про цілі атаки.

У своєму Телеграм-каналі відомство Шойгу цинічно стверджує, що ЗС РФ завдали ударів по об'єктах в Одесі, "де готувалися терористичні акти проти РФ":

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського і повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти Російської Федерації із застосуванням безекіпажних катерів, а також місцях їх виготовлення в районі міста Одеса".

Крім того, в Росії після удару по собору в Одесі почали розганяти інформацію, що на цих об'єктах перебували іноземні найманці. Міноборони РФ бреше, що в храм влучила ракета української системи ППО.

"Всі сплановані до удару цілі знищені", - написали в Міноборони Росії.

Росія завдала удару по Одесі 23.07.2023

У ніч на 23 липня Росія завдала чергового ракетного удару по Одесі та області, внаслідок якого 1 людина загинула, 22 постраждали, серед останніх є діти.

Внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, а також зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП.

В РНБО України заявили, що головна мета ракетних атак росіян на Одесу і регіон - це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря і не допустити відновлення функціонування "зернового коридору".

Зеленський прокоментував ракетні удари російських окупантів по Одесі та пригрозив загарбникам відповіддю.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 23 липня, російські загарбники атакували Одеську область 19 ракетами різних типів, українська ППО знищила дев'ять ворожих повітряних цілей.

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