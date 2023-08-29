За попередніми відомостями, вибух пролунав на залізниці.

У ніч на вівторок, 29 серпня, на кордоні України та Білорусі нібито сталися вибухи, інформації про постраждалих немає.

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" в Telegram повідомив, що, за відомостями пролукашистських ЗМІ, на залізничному мосту на відстані 800 метрів від станції "Словечно" (Єльський район Гомельської області) близько 03:30 вибухнули кілька протитанкових мін ТМ-62М.

За попередніми даними, вибух на кордоні спровокував удар блискавки. Повідомлялося, що в результаті детонації мін зруйновано залізничне полотно, і пошкоджена опора моста.

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"Як доказ додається фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною, на фото можна побачити навіть прикордонний стовп РБ (Республіки Білорусь - Ред.). Зазначимо, що фото зроблено з території РБ у бік України", - наголошується у повідомленні.

Помічник командувача Об'єднаних силах Збройних сил України Євгеній Силкін вже прокоментував таку інформацію "Радыё Свабода - Беларусь". "Детонація мін на кордоні з Білоруссю? У мене немає такої інформації...", - заявив він.

Важливі новини Білорусі - сьогодні це варто знати

Влада Білорусі на чолі з посіпакою російського диктатора Володимира Путіна - псевдопрезидентом Олександром Лукашенком - підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну і дозволили росіянам атакувати українську землю зі своєї території.

Крім того, в Білорусі проходять навчання мобілізовані росіяни. Також на білоруську землю перекинули членів приватної військової компанії "Вагнер".

29 серпня стало відомо, що до Білорусі прибув новий ешелон збройних сил РФ. Війська нібито мають взяти участь у навчаннях Організації Договору про колективну безпеку.

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