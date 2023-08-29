Черговий ешелон збройних сил Російської Федерації прибув до Білорусі. Війська нібито повинні взяти участь у навчаннях Організації Договору про колективну безпеку.
За інформацією "Беларускі Гаюн", 29 серпня близько 7:30 в Брест прибув черговий ешелон з військовими ЗС РФ.
"Вони приїхали в Білорусь для участі в спільних навчаннях з силами оперативного реагування ОДКБ "взаємодія-2023", які пройдуть в Білорусі з 1 по 6 вересня", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що в цей же час в Білорусі будуть проходити навчання:
- "Пошук-2023" з силами розвідки;
- "Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;
- "Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
- "Скала-2023" з підрозділами МНС.
Зазначається, що це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бреста для участі у навчаннях ОДКБ. Перший прибув увечері 18 серпня.
Навчання ОДКБ - що відомо
1 січня Міністерство оборони РФ повідомило про план проведення спільних навчань миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братство-2023" на території Вірменії, за участю Сухопутних військ Росії.
10 січня стало відомо, що глава уряду Вірменії Нікол Пашинян відмовив Путіну у проведень навчань ОДКБ, бо це було недоцільно.
Нові навчання ОДКБ заплановані на 1-6 вересня. Маневри повинні пройти на території Білорусі.