Зазначається, що це вже другий російський ешелон.

Черговий ешелон збройних сил Російської Федерації прибув до Білорусі. Війська нібито повинні взяти участь у навчаннях Організації Договору про колективну безпеку.

За інформацією "Беларускі Гаюн", 29 серпня близько 7:30 в Брест прибув черговий ешелон з військовими ЗС РФ.

"Вони приїхали в Білорусь для участі в спільних навчаннях з силами оперативного реагування ОДКБ "взаємодія-2023", які пройдуть в Білорусі з 1 по 6 вересня", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що в цей же час в Білорусі будуть проходити навчання:

"Пошук-2023" з силами розвідки;

"Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

"Скала-2023" з підрозділами МНС.

Зазначається, що це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бреста для участі у навчаннях ОДКБ. Перший прибув увечері 18 серпня.

Навчання ОДКБ - що відомо

1 січня Міністерство оборони РФ повідомило про план проведення спільних навчань миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братство-2023" на території Вірменії, за участю Сухопутних військ Росії.

10 січня стало відомо, що глава уряду Вірменії Нікол Пашинян відмовив Путіну у проведень навчань ОДКБ, бо це було недоцільно.

Нові навчання ОДКБ заплановані на 1-6 вересня. Маневри повинні пройти на території Білорусі.

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