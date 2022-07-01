Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається.

На кордоні з Україною зосереджені сім батальйонів збройних сил Білорусі.

Про це, як повідомляє у Фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони, представник організації Вадим Скібіцький поінформував в інтерв'ю військовому телебаченню України.

За його словами, загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається, однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – пояснив Скібіцький.

Але, зазначив він, перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території білорусі", – сказав Скібіцький.

Нагадаємо, на блокпостах при в'їздах і виїздах з Києва посилили контроль у зв'язку із загрозою наступ з Білорусі.

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