Відомо, що у столиці зменшено кількість блокпостів, але збільшено їх кількість на в'їздах та виїздах з міста.

На блокпостах при в'їздах та виїздах з Києва посилили контроль. У Нацгвардії наголосили, що попри побоювання про новий наступ з Білорусі, загроза від ворожих ДРГ існує давно та нікуди не зникала, тому блокпости продовжують працювати у тому ж режимі.

Як сказав у коментарі РБК-Україна прес-офіцер Нацгвардії України Володимир Черняк, столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації. Наразі зменшено кількість блокпостів у місті та збільшено на в'їздах та виїздах. Це дозволить більш ретельно контролювати безпекову ситуацію.

"На даний час існує загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп, проте вона нікуди не зникала і пильність з боку гвардійців ніколи не зменшувалася, адже не секрет, що столиця це найважливіший стратегічний центр ухвалення рішень", - пояснив він.

Загроза нового нападу з Білорусі: що відомо

Нагадаємо, станом на кінець червня Білорусь активно перевіряє можливості з мобілізації в окремих регіонах. Нещодавно жителі РБ почали масово отримувати повістки у військкомат. Після явки та відмітки призовників одразу відпускали додому. Ці дії проводилися в рамках "навчання з мобілізації".

Згідно з даними від Генштабу, 28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.

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