Всі запаси витратили на транспортування російських солдатів.

Білорусь закуповує тисячу мішків для трупів, оскільки всі запаси пішли на транспортування росіян, які напали на Україну.

Про це заявив аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Навесні з території Білорусі щодо України була військова агресія, в якій брали участь російські військові. А куди поверталися поранені росіяни чи їх трупи, до прикладу, з українського Полісся? Вони поверталися в Білорусь. Тобто цілком зрозуміло, в чому везли ці трупи. Відповідно запас матеріально-технічного забезпечення вичерпано. І така закупівля мала відбутися", - зазначив він.

За словами Тишкевича, хоча мішки для трупів закуповувалися не так і давно, запаси вже вичерпано.

"У системі медичної служби збройних сил Білорусі 5 військових госпіталів, де лікуються чи обстежуються не лише військовослужбовці, а також ветерани збройних сил та "приписані категорії осіб". Ветерани, тобто пенсіонери мають властивість вмирати. А остання закупівля була під час коронавірусу. Оскільки імпорт зараз заборонений, то найбільш ймовірно, що мішки для трупів будуть закуповувати у власного виробника, щоб гроші не виходили з Білорусі", - пояснив експерт.

Нагадаємо, дещо раніше експерт припустив, яку особливу роль готує Путін для армії Білорусі.

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