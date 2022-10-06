За кожен місяць війни затриманому обіцяли платити по 3600$.

Бійці Збройних сил України затримали громадянина Республіки Білорусь, який воював у Донецькій області у складі ПВК "Редут".

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

22-річний затриманий служив кулеметником у підрозділі "Ветеран" приватної військової компанії "Редут". За кожен місяць війни в Україні йому обіцяли виплачувати по 3600$. У разі отримання інвалідності чоловікові виплатили б стовідсоткову надбавку.

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Прес-секретар Офісу генпрокурора Борис Іванов додав, що затриманому вже повідомили про підозру.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну ПВК "Редут" займалася охоронною діяльністю закордоном. Однак після 24 лютого організатори компанії почали масово рекрутувати найманців для війни в Україні. Серед них були й іноземці.

Громадянин Білорусі воював у Харківській та Донецькій областях з липня і до моменту потрапляння в полон неподалік села Яцківка Лиманського району. У разі визнання провини білоруса судом, він проведе у в'язниці до 10 років.

Іванов наголосив, що затримання найманця з Білорусі і повідомлення йому про підозру – це пряме спростування слів президента РБ Олександра Лукашенка про те, що білоруські військові нікого в Україні не вбивають.

Війна в Україні: роль Білорусі

З початку повномасштабної агресії проти України Росія активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах. Також саме звідти заходили війська для штурму Києва.

Як повідомляв раніше УНІАН, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Лукашенко боїться участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього не сталося.

При цьому, 4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "російській спеціальній військовій операції". У той же час диктатор відмовився відправляти білоруських солдатів в Україну.

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