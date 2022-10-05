Громадянка РФ передавала дані із зазначенням точних координат підрозділу ЗСУ.

На Одещині затримано ворожу інформаторку, яка передавала дані ворогу про позиції Збройних сил України на півдні.

Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, жителька Білгород-Дністровського району з початку серпня під час особистих зустрічей повідомляла малознайомим чоловікам про місця дислокації одного з підрозділів українських військових. При цьому вона передавала дані із зазначенням точних координат, чисельність підрозділу та кількістю військової техніки, а також маршрути переміщень по території одного з населених пунктів області.

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Також встановлено, що жінка має паспорт громадянки РФ та періодично виїжджає на територію держави-агресора для отримання пенсії.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили план-схему розташування зазначеного військового підрозділу.

Як уточнили в УСБУ в Одеській області, саме по цій топографічній карті з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині окупанти планували здійснити масований ракетний удар.

"Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її на спробі передачі розвідданих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформаторку спецслужби РФ залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішувала" серед оточуючих.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні України. За даними Інституту вивчення війни, українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області, при цьому продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.

За словами очільника Миколаївської ОВА, російські офіцери, імовірно, покинули окуповану Снігурівку. Однак самі сили ворога там залишається.

Разом з тим росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас і продовжили спроби штурмів низки населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу окупанти завдали 9 ракетних ударів по території України, від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували вже 61 тисячу окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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