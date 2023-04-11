У деяких котів важкі хвороби, тож жінки лікують їх самотужки.

Тетяна Кірсоненко та її донька Оксана Шелудченко з прифронтової Костянтинівки на Донеччині займаються зооволонтерством – рятують кинутих напризволяще котів і собак. Всю свою пухнасту родину, що вже налічує десятки хвостиків, родина змогла вивезти із собою під час евакуації, йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні у Тетяни та Оксани 80 котів, більшість з них ночують у літній кухні. Щоранку мати з донькою випускають улюбленців надвір. Кілька пухнастиків мешкають в будинку. Крім котів, переселенки опікуються й собаками – цих цуценят, як розповідають жінки, знайшли на смітнику. У деяких котів важкі хвороби, тож жінки лікують їх самотужки. Годувати тварин допомагають небайдужі.

"На тиждень сухого корму нам потрібно 50 кілограмів. Це десь тисяч 10-15, достатньо дорого і для переселенця непідйомні кошти", – розповідає Оксана.

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Раніше Оксана почала займатися рятуванням хворих тварин, а з повномасштабною війною почала підбирати і тих, чиї господарі евакуювалися. Самі ж мати з дочкою залишати місто, до якого рашисти хоч і не дісталися, але яке все ж таки тероризують постійними обстрілами, не хотіли до останнього – жінки прожили в Костянтинівці все життя, у них були там робота та житло.

Коли наважилися на евакуацію, родина виїхала з кількома котами власною машиною. Дочці Оксані перевезти решту допомагали волонтери. Тварин перевозили на бусику, у клітках. Дорога була важкою і зайняла 12 годин. На одному з блокпостів на Донеччині до кількох десятків котів приєднався ще один – його попросили врятувати військові.

Тепер родина живе на Черкащині, хату тут придбали заздалегідь. Вже на новому місці родина дізналася, що обидві їхні квартири і подвір’я, де жили їхні улюблені, пошкоджені під час обстрілів.

"Дах розбитий над моєю квартирою, там, де знаходилися тварини, в тому подвір’ї також нещодавно був приліт", – розповідає Оксана.

Ситуація в Костянтинівці

Костянтинівку – місто в Краматорському районі Донецької області, яке вже перебувало під окупацією в 2014 році – з кінця квітня і до початку липня. Сьогодні Костянтинівку відділяють від лінії зіткнення лічені кілометри, та ворог завдає по місту нищівних ударів, руйнуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи місцеве населення. На початку місяця окупанти вдарили по центру міста, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Загинули щонайменше троє людей, ще шестеро - поранені.

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