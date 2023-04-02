Унаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Унаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули щонайменше троє людей, ще шестеро - поранені.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, загарбники обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці, 2 квітня. За словами голови ОВА, численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція", - зазначив він.

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Кириленко додав, що інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися.

Ситуація в Донецькій області - сьогодні це варто знати

На Донбасі вже тривалий час йдуть запеклі бої між українськими воїнами та російськими загарбниками. За даними Генштабу ЗСУ, найзапекліші бойові дії тривають за райони Авдіївки, Бахмута й Мар’їнки.

У Генштабі додали, що окупанти, не маючи бажаних результатів на полі бою, продовжують цинічно воювати проти мирних людей. Варто зазначити, що 1 квітня супротивники вдарили балістичними ракетами по цивільних об’єктах Авдіївки та Дружківки, загинули та поранені цивільні.

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