В одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновують поля, на які ворог випустив касетні міни.

Біля Дніпропетровської області українські захисники збили ворожий літак росіян. Він летів з Донеччини.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у соціальній мережі Facebook.

Він розповів про те, як на Дніпропетровщині минув вчорашній день. В одному з сіл Синельниківського району на кордоні із Запорізькою областю рятувальники розміновували поля, на які ворог випустив касетні міни. Підрозділи ДСНС 11 квітня довго працювали, вони вже знешкодили 150 вибухонебезпечних предметів.

"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!", - розповів Лукашук.

Також він розповів, що ситуація на Донецькому, Харківському, Херсонському та Запорізькому напрямках абсолютно контрольована.

"За повідомленням Генштабу, окупанти не полишають спроб закріпитись на кордонах Херсонщини. А в підрозділах окупантів спостерігаються часті випадки дезертирства... В цілому на Дніпропетровщині був мирний день. Ми під надійним захистом наших Збройних сил", - додав голова Дніпропетровської обласної ради.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині селяни заповнили бензовоз окупантів іржавою водою з брудом.

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