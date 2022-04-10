У місцевого фермера вкрали телевізор, обладнання та заморожений гарбуз.

На Чернігівщині в селищі Лосинівка селяни забарикадували сільськогосподарське підприємство та заправили бензовоз окупантів іржавою водою.

Про це розповіли місцевий підприємець та його батько. Відео оприлюднив на своїй сторінці в Facebook ніжинський журналіст Ігор Волосянкін, який зараз служить в ЗСУ.

За його інформацією, у смт Лосинівка Чернігівської області війська російських окупантів провели "блискучу операцію" - заїхали колоною з танків і БТРів до двору підприємця. На щастя, сім'я вчасно зреагувала та сховалася. Крім цього, паркан їхнього підприємства був завчасно забарикадований і БТР його не протаранив.

"В результаті "блискуче проведеної військової операції", рашистським оркам вдалося захопити літню кухню. Їм сміливо протистояв старий дід з ковінькою. Московити віджали "бендерівський" телевізор, купу тряпок та інструментів. Також захопили символ емансипації українських жінок - заморожений гарбуз", - написав журналіст.

Замість дизпалива селяни підготували в ємності для пального іржаву воду з брудом. Цією сумішшю російські військові і заповнили свій бензовоз.

"Думаю, що ми все правильно зробили", - підсумував місцевий підприємець.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області окупанти вкрали овочі, які призначалися для тварин з екопарку.

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