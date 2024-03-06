В ЗСУ розповіли про важливі нюанси боїв, які точаться за Іванівське.

Біля населеного пункту Іванівське поблизу Авдіївки зараз активна фаза застосування дронів. Про це сказав начальник групи безпілотних систем 241 ОБР ТРО Дмитро Спасиба (позивний "Spas") в ефірі телемарафону.

Він розповів, що біля населеного пункту Іванівське на Бахмутському напрямку дрони застосовують як Сили оборони, так і окупанти. Але у ворога їх більша кількість, часто вони застосовують їх хаотично.

"А наші фахівці застосовують під визначену ціль для ураження сили противника", - наголосив Спасиба.

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Зазвичай ці "пташки" використовуються для знищення живої сили противника та скупчень ворожої техніки, уточнив він.

За словами військового, дрони окупантів, в тому числі "Ланцети", літають цілодобово, бо в них є значна перевага в кількості.

"Їх настільки багато, що небо стає сіре", - наголосив Спасиба.

Він зазначив, що українські бійці "перемелюють" російських окупантів біля селища Іванівське, там постійно тривають бої.

Що відомо про бої біля Іванівського

Наразі біля населених пунктів Іванівське та Богданівка (Бахмутський напрямок) відбуваються жорстокі бої з російськими окупантами. 5 березня речник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Роман Гасько зазначив, що говорити про якісь радикальні зміни на лінії фронту поки що передчасно. Працюють різні підрозділи, напрямок досить активний, але якихось результатів поки немає у ворога

Щодо контролю РФ над згаданими населеними пунктами, Гасько уточнив, що ситуація кожного дня різна - вона змінюється "постійно в різні сторони", але говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом по всій лінії зіткнення на цьому напрямку не є можливим.

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