Йдеться про ситуацію на Бахмутському напрямку.

У Збройних силах України дали чітку відповідь щодо долі населених пунктів Іванівське та Богданівка (Бахмутський напрямок).

Інтенсивність боїв у цій зоні фронту є досить високою. Про дії ворога розповів речник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Роман Гасько в ефірі телемарафону.

За його словами, говорити про якісь радикальні зміни на лінії фронту поки що передчасно. "Працюють різні підрозділи, напрямок досить активний, але якихось результатів поки немає у ворога", - наголосив він.

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Щодо контролю РФ над згаданими населеними пунктами, Гасько уточнив, що ситуація кожного дня різна.

"Ситуація змінюється постійно в різні сторони, але говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом по всій лінії зіткнення на нашому напрямку не є можливим", - акцентував він.

Гасько зазначив, що окупанти намагаються пробратися до Часового Яру. Ворог від самого початку накочував сили та засоби, тож відбувалось поступове нарощення інтенсивності бойових дій. Зараз Росія намагається застосувати все можливе озброєння, щоб відтіснити Сили оборони із займаних позицій.

Водночас речник 80-ї ОШБр розповів, що домінуючим засобом ураження на фронті є саме дрони, хоча ЗСУ використовують весь спектр озброєння. "Дрони по своїй точності і по інтенсивності застосування зараз домінують, тому РЕБ, як засоби боротьби проти дронів, одна з найактуальніших потреб по всі лінії зіткнення для захисту особового складу, озброєння та техніки і для можливості ведення ефективності ведення бойових дій", - наголосив Гасько.

Він розповів, що зараз покращується погода, тож ворог частіше застосовує бронетехніку під час штурмів.

Що ще казали про селище Іванівське

4 березня, начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ЗСУ Ілля Євлаш зазначав, що у межах селища Іванівське Донецької області йдуть жорстокі бої, російські загарбники не припиняють своїх атак. Він казав про наступне: йдуть жорсткі бої вже в межах міста, наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника із зайнятих рубежів

Також повідомляв, що водночас російські війська намагаються атакувати й в Богданівці, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Загарбники перекидають туди десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

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