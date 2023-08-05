Під ударом опинилися моторний відсік та насосне відділення танкера Sig, з'ясували журналісти.

Російський танкер Sig отримав пошкодження, в результаті яких не сталося розливу палива.

На борту перебувають 11 осіб, повідомляє ТАСС в Telegram, посилаючись на відомості Морського рятувально-координаційного центру Новоросійська. За попередніми відомостями, танкер був в одному з районів вантажного порту "Кавказ" і отримав удар в насосне відділення і в моторний відсік, пише Baza.

У повідомленні наголошується, що більшість з тих, хто знаходився на борту, отримали забиття.

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ВЧК-ОГПУ пише, що борт отримав пробоїну в результаті атаки безпілотником, і було затоплено машинне відділення.

Біля Кримського мосту атаковано танкер - що повідомлялося

У ніч на 5 серпня з'явилася інформація, що біля мосту було кілька вибухів. Посіпаки влади РФ стверджували, що в Керченській протоці були нібито ліквідовані три надводних безпілотники. В атаці супротивники звинуватили українську сторону.

Пізніше з'явилася інформація, що пошкоджено танкер-хімовоз Sig. З Новоросійська у район, де стався інцидент, висунулася група рятувальників.

Довідка УНІАН. Sig - танкер комерційного призначення, який приплив з Туреччини, але переміщається під прапором РФ. ЗМІ з'ясували, що борт займався доставкою авіаційного палива з окупованого росіянами Криму в Сирію, і за це потрапив в американський санкційний список.

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