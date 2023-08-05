Інцидент стався на відстані 32 миль від Керченської протоки.

В результаті атаки морськими безпілотниками в Керченській протоці міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

Затоплено машинне відділення. Про це повідомляє тг-канал "Обережно, новини". За інформацією каналу, крен судна - 1-2 градуси, екіпаж не постраждав.

Враження дроном танкера викликало детонацію, яку побачили з півострова. Інцидент стався на відстані 32 миль від Керченської протоки. Танкер стояв на якірній стоянці 471. Екіпаж цілий, у кількох людей зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

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Канал "Обережно, новини" опублікував переговори моряків російського танкера-хімовоза SIG, який був пошкоджений безпілотником.

Екіпаж говорить про те, що судно на плаву, але саме переміщатися не може. Зараз на місці працює катер "Меркурій", який прийшов на допомогу.

"Самі ми не можемо переміщатися. Без буксира. Машинне затоплено. Керівництво не знаємо, що там буде вирішувати. Нам треба в завод якийсь. Ми нічого не зменшували, вона сама зупинилася (вода). Скільки прибула, стільки прибула. Судно в баласті. Усі танки вантажні порожні. Судно на плаву. До рівня ватерлінії вода набиралася і зупинилася", - повідомляє екіпаж.

Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки, де відбулася атака безпілотника по танкеру, повідомили пропагандистське видання ТАРС у Морському рятувальному підцентрі Тамані.

"Танкер отримав пошкодження в Керченській протоці під час атаки з боку ЗСУ, екіпаж перебуває в безпеці", - заявили в Морському рятувальному центрі.

За даними центру, танкер пошкоджено машинне відділення. Уточнюється, що наразі два буксири вже прибули до місця НП із танкером у Керченській протоці, вирішується питання про буксирування судна.

Sig - комерційний танкер, який прийшов з Туреччини, але ходить під прапором Росії. Повідомляється, що він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки.

Атака дронів у Керченській протоці - подробиці

Повідомлялось, що близько опівночі 5 серпня в районі Кримського мосту сталося кілька вибухів, повідомлялося про атаку безекіпажних катерів і повітряних дронів. Місцеві жителі вказували, що чули гучний вибух в районі населеного пункту Яковенкове.

Колаборанти стверджували, що нібито три надводних дрона було знищено в Керченській протоці. і орицали пошкодження самого моста.

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