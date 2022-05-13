Використання авіабази росіянами є важливим, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Супутникові знімки демонструють те, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь.

Про це пише CNN із посиланням на супутникові знімки компанії BlackSky.

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів. На супутниковому знімку, зробленому 7 травня о 6:02, видно лише один гелікоптер.

Видання зазначає, що використання авіабази росіянами є важливим, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться у глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових гелікоптерів.

Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.

Раніше у мережі з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно посилення російських військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

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