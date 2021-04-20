На думку експертів, судячи з кількості техніки, Росія виглядає готовою до військового наступу.

У мережі з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно посилення російських військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Читайте такожУ мережу потрапили супутникові знімки військового табору РФ в окупованому КримуФото опублікував The Wall Street Journal

Зазначається, що, на думку експертів, судячи з кількості техніки, Росія виглядає готовою до військового наступу.

Знімки були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies, що спеціалізується на супутниковій зйомці.

Як передає «Дождь», директор компанії Ден Яблонський пояснив, чому прийняв рішення опублікувати фотографії:

«Я думаю, це знімає деякі сумніви щодо того, що насправді відбувається в дуже неспокійному регіоні».

На одному з опублікованих знімків за 16 квітня – авіабаза в Криму. Видно ряд винищувачів Су-30. Ще в березні їх там не було.

На інших знімках зображений табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках можна розрізнити вертольоти, розвідувальні дрони, мотострілецькі та бронетанкові частини, військові госпіталі.

На думку колишніх та нинішніх американських чиновників, триваюче нарощування військ на кордоні, а також передислокація з інших регіонів країни бомбардувальників Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 і Су-24 покликані посилювати політичний вплив Москви на Україну.

Як зазначив Філіп Брідлав, колишній офіцер ВПС США, який перебував у Верховному командуванні НАТО в момент окупації Криму у 2014 році, фото показують, що російські підрозділи не мають наміру завдавати негайного удару, але у Москви є кілька варіантів розвитку подій.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Катерина Шварц