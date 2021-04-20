У мережі з'явилися нові супутникові знімки, на яких видно посилення російських військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
Читайте такожУ мережу потрапили супутникові знімки військового табору РФ в окупованому КримуФото опублікував The Wall Street Journal
Зазначається, що, на думку експертів, судячи з кількості техніки, Росія виглядає готовою до військового наступу.
Знімки були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies, що спеціалізується на супутниковій зйомці.
Як передає «Дождь», директор компанії Ден Яблонський пояснив, чому прийняв рішення опублікувати фотографії:
«Я думаю, це знімає деякі сумніви щодо того, що насправді відбувається в дуже неспокійному регіоні».
На одному з опублікованих знімків за 16 квітня – авіабаза в Криму. Видно ряд винищувачів Су-30. Ще в березні їх там не було.
На інших знімках зображений табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках можна розрізнити вертольоти, розвідувальні дрони, мотострілецькі та бронетанкові частини, військові госпіталі.
На думку колишніх та нинішніх американських чиновників, триваюче нарощування військ на кордоні, а також передислокація з інших регіонів країни бомбардувальників Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 і Су-24 покликані посилювати політичний вплив Москви на Україну.
Як зазначив Філіп Брідлав, колишній офіцер ВПС США, який перебував у Верховному командуванні НАТО в момент окупації Криму у 2014 році, фото показують, що російські підрозділи не мають наміру завдавати негайного удару, але у Москви є кілька варіантів розвитку подій.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.
- 8 квітня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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