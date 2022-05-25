Очільник ОВА зізнався, що на деяких ділянках ситуація дуже важка, але окупанти теж "кулепробивні".

Російські окупанти зосередилися на Донбасі та стягнули на Луганщину всі можливі сили. Загарбники масовано обстрілюють регіон. Найближчий тиждень стане вирішальним для області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на Луганщині воює величезна кількість окупантів, але особовий склад загарбників не нескінченний.

"Орки закінчуються. Вони ж так само кулепробивні, як і всі інші. Єдине – їх дуже багато. Наші бійці просто шоковані тим, що вони як таргани лізуть з усіх щілин. Але я думаю, що найближчий тиждень покаже, весь розвиток подій буде цього тижня", – заявив Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що на околицях Сєвєродонецька ведуться важкі бої, тому "ситуація ну дуже важка". На місто скидають авіабомби, б'ють "Градами" та "Смерчами", обстрілюють артилерією.

"Вже підійшли досить близько російські війська, тому вони можуть обстрілювати вже й мінометами. Місто знищується постійно, цілодобово. Ситуація в місті дуже важка. Вчора бої були вже на околицях міста", – розповів він.

Гайдай впевнений, що російський диктатор Володимир Путін наказав будь-що окупувати Луганську область, тому Росія перекидає війська з-під Маріуполя, Харкова і Донецької області.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що під українським контролем перебувають близько 10% території Луганщини.

На Луганщині зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Тепер на додачу до відсутності води та світла область повністю залишилася без газу.

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