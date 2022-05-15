Найнебезпечніший напрямок на Луганщині - це Сєвєродонецький.

На сьогодні під українським контролем перебувають близько 10% території Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, на сьогодні під українським контролем перебувають околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (також села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною.

За його словами, найнебезпечніші напрямки на Луганщині - це Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Гайдай відзначив, що прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце.

"Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька. Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати!", - наголосив він.

Як писав УНІАН, українські сили на Луганщині готуються до двох масштабних наступів рашистів. Йдеться про Сєвєродонецьк та трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

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