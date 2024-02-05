Геолокаційні кадри свідчать про успіх росіян поблизу Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Російські окупанти просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, на схід від Авдіївки, а також на північний захід від Мар'їнки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти незначно просунулися на південний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв. Геолокаційні матеріали, датовані 3 лютого, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Представник української бригади, що воює на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу. Крім того, окупанти нещодавно почали проводити механізовані атаки у цьому районі.

Відео дня

Крім того, оосійські війська нещодавно просунулися на схід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають в цьому районі. Відео з геолокацією, опубліковане 3 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж шосе Н-20 на схід від міста.

Представник української бригади, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що росіяни, однак, не просунулися ні в районі Степового (на північний захід від Авдіївки), ні на Авдіївському коксохімічному заводі.

Також аналітики зазначають, що загарбники нещодавно незначно просунулися на північний захід від Мар'їнки. Відео з геолокацією, опубліковане 4 лютого, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки (на захід від Донецька).

Війна в Україні - що відбувається на Донбасі

Нагадаємо, що впродовж останніх місяців ворог намагається оточити Авдіївку. На цій ділянці фронту співвідношення сил становить 1 до 20. Російські війська мають величезну перевагу, та попри це ворог зазнає рекордних втрат.

Поки ворог не перерізав трасу на Орлівку, є сенс утримувати Авдіївку, проте в разі виходу з міста, Україна майже нічого не втратить.

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