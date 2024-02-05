"Магура" зазначив, що лінія зіткнення час від часу пересувається на 100 м, проте це не є суттєвим.

ЗСУ на Авдіївському напрямку відбивають атаки російських окупантів, які намагаються захопити стратегічний об’єкт - місцевий хімічний завод.

Про це розповів спікер 47-ї бригади Дмитро Лазуткін з позивним "Магура", передає Еспресо. "Усе залежить від наявності відповідних сил і засобів, наскільки відомо, резерв у окупантів ще є. У живій силі вони мають можливість поповнюватися, з технікою - гірше, бо фактично техніка, яка наближається навіть до лінії бойового зіткнення знищується, там БМП, як таке таксі підвозить їхню піхоту. Часто буває так, що це таксі в один кінець...", - розповів військовий.

"Магура" зазначив, що лінія зіткнення час від часу пересувається на 100 м, проте це не є суттєвим.

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"Але до цього треба ставитися уважно і розуміти, що надалі вони не полишать спроб полишити Авдіївку та перерізати цю логістику. Їм через Степове, через Бердичі не вдалося це зробити, не вдалося зайти на Авдіївський хімічний завод, бо їх там відбили, понищили", - сказав начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади "Магура".

Лазуткін наголосив, що втрати ворога у живій силі вдесятеро вищі ніх у ЗСУ, а за технікою ще більші: "Вони шукають можливості і ми бачимо й на сході Авдіївки намагаються прорватися, і з півночі охопити більшою клешнею. Поки що не можна сказати, що це ефективно, бо з 10 жовтня 2023 року тримається Авдіївка, оборона триває і залишається доволі ефективною".

Ситуація на Авдіївському напрямку

На Авдіївській ділянці фронту співвідношення сил становить 1 до 20. Російські війська мають величезну перевагу, та попри це ворог зазнає рекордних втрат.

Поки ворог не перерізав трасу на Орлівку, є сенс утримувати Авдіївку, проте в разі виходу з міста, Україна майже нічого не втратить.

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