Росія хоче захопити Донбас та Херсонську область.

На цьому етапі війни у битві за Донбас Росія має кілька цілей, які вона намагатиметься реалізувати.

Про це пише видання The Guardian із посиланням на європейського чиновника.

Європейський чиновник заявив, що на цьому етапі війни Кремль має чотири цілі: захоплення Донбасу, забезпечення сухопутного коридору в Крим, захоплення Херсонської області для забезпечення поставок прісної води в Крим і захоплення додаткових територій, які можна було б використовувати як буфер або козир в переговори.

Раніше повідомлялося, що РФ планувала один етап війни в Україні, але тактику довелося змінювати. План був: блискавичний наступ, захоплення великих українських міст включно зі столицею, повалення українського та встановлення підконтрольного Російській федерації уряду та, врешті, повернення України до сфери контролю Росії. Тобто знищення української державності як такої.

Втрати на полі бою та значні військові прорахунки змусили росіян змінювати тактику.

Зараз Росія почала наступ на Донбас. Раніше Генштаб повідомляв, що з Харківської області російське командування вивело батальйонно-тактичну групу, яка діяла на ізюмському напрямку, зазнала тяжких втрат і втратила боєздатність.

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